Άρης Betsson και Παλέ: Ώρα αποφάσεων μέσα στον Μάιο

Μέσα στον Μάιο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ζήτημα του Αλεξανδρείου, καθώς τις επόμενες εβδομάδες θα φανεί αν η κυβέρνηση δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση της χρήσης του στον Άρη Betsson σε βάθος χρόνου. Τα μηνύματα από την Αθήνα παραμένουν θετικά, ωστόσο απαιτούνται άμεσες και οριστικές αποφάσεις.

Η παραχώρηση του Παλέ αποτελεί διαχρονικό αίτημα του συλλόγου, με τις προσπάθειες να εντείνονται σημαντικά από το καλοκαίρι του 2025, μετά την αλλαγή σε διοίκηση και ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης, όπως είχε σημειώσει στις αρχές Μαρτίου το SDNA.

Το τελευταίο διάστημα οι επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη έχουν πυκνώσει, με την πλευρά του Άρη Betsson να διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Παρότι υπάρχει θετική στάση επί της αρχής, το επόμενο βήμα είναι η επικύρωση της εν μέρει συμφωνίας μέσω επίσημων υπογραφών εντός Μαΐου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Στην ΚΑΕ δηλώνουν πλήρως προετοιμασμένοι για την ανακαίνιση του γηπέδου. Έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και οι συζητήσεις με τις εταιρείες που θα αναλάβουν το έργο έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Το πλάνο είναι έτοιμο, όπως και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις μήνες. Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, στόχος είναι το «νέο» Παλέ να είναι λειτουργικό με την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, τον Οκτώβριο και είναι χρονικά εύλογο, οι εργασίες να έχουν ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου.

Αύξηση χωρητικότητας, μπουτίκ, μουσείο και καταστήματα

Στις βασικές παρεμβάσεις του γηπέδου ξεχωρίζει η δημιουργία νέας κερκίδας πίσω από την μπασκέτα, στη θέση του βοηθητικού γηπέδου, με τις σχετικές στατικές μελέτες να έχουν ήδη προχωρήσει. Μαζί μάλιστα με άλλες τροποποιήσεις που έχουν προβλεφθεί να γίνουν, η χωρητικότητα του γηπέδου μπορεί να αυξηθεί κατά 1.000-1.500 θέσεις, φτάνοτνας τουλάχιστον τις 6.000.

Παράλληλα, στα σχέδια περιλαμβάνεται η συνολική αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και η αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων, με ανάπτυξη καταστημάτων εστίασης, αναβάθμιση της μπουτίκ και του μουσείου, αλλά και δημιουργία χώρου πάρκινγκ. Ακόμα, υπάρχει μελέτη και για την εκμετάλλευση του υπογείου χώρου στο Παλέ, συνολικής έκτασης που προσεγγίζει το εμβαδό του γηπέδου.

Σε οικονομικό επίπεδο, η ΚΑΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο προβλέπει και κρατική συμμετοχή, ποσοστιαία πάντως μικρότερη απ’ όσα αναμένεται να επενδύσει η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και plan B,εφόσον απαιτηθούν προσαρμογές, δείχνοντας έτσι σε κάθε περίπτωση την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα των κιτρινόμαυρων να προχωρήσουν στο έργο.

Οι επαφές αναμένεται να κορυφωθούν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με στόχο να υπάρξει οριστική κατάληξη, που θα ευνοήσει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Μια θετική απόφαση θα δώσει ώθηση τόσο στον Άρη Betsson όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΔΕΘ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ιστορικό γήπεδο.