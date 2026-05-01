Απίθανα πράγματα στη Βαλένθια: Έφεραν αστυνομία στον DPG για ένα «call a foul»!

Απίθανα πράγματα από τη Βαλένθια μετά και την 2η ήττα από τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους της ομάδας να πηγαίνουν αστυνομία στον Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»!

Αδιανόητες κι άθλιες καταστάσεις στη Βαλένθια, με τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας να μην μπορούν με τίποτα να χωνέψουν το 2-0 από το «τριφύλλι».

Δεν έφτανε το επεισόδιο με παίκτη που ήταν εκτός αποστολής μετά το τέλος του ματς που πήγε να επιτεθεί στον Κέντρικ Ναν, δεν ήταν αρκετές οι αποβολές των General Manager Δημήτρη Κοντού κα τιμ μάνατζερ Γιώργου Γκοτζογιάννη χωρίς λόγο, ήρθε και η αστυνομία να για ολοκληρώσει την άθλια φιλοξενία.

Ο λόγος; Πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όπως αναφέρει και το φύλλο αγώνα, είπε στους διαιτητές «call a foul» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, χωρίς να έχει γραφτεί το παραμικρό από τους ρέφερι της αναμέτρησης!

Μάλιστα αναφορά στο περιστατικό έκανε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση εμφανώς ενοχλημένος από την άθλια φιλοξενία της Βαλένθια.