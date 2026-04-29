«Είναι η ώρα των σκληρών παιδιών - Υπήρχε πλάνο για τον Γκριγκόνις»

Η Μagic Euroleague ανέλυσε το break του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, στάθηκε στον χαρακτήρα και στην σκληράδα που έβγαλαν οι «πράσινοι», ενώ αναφορά έγινε και στον Γκριγκόνις και την εμφάνιση του στην Roig Arena.

O Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα στην Roig Arena, έβγαλε σφυγμό, έκανε Break με το καλημέρα και έδειξε στην Βαλένθια ποιος είναι το αφεντικό. Πλέον οι «πράσινοι» γύρισαν την σειρά στο Telekom Center εκεί όπου με τον κόσμο του καλείται να πάρει την πρόκριση στο Final-4.

Η εκπομπή του SDNA ανέλυσε την εμφάνιση του Παναθηναϊκού, και στάθηκε στον χαρακτήρα και στην σκληράδα που έβγαλαν οι «πράσινοι» κόντρα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Παράλληλα σχολιάστηκε και η κίνηση - ματ του Εργκίν Αταμάν με τον Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό γκαρντ να δικαιώνει τον Τούρκο τεχνικό με την εμφάνιση του.

