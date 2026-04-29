Φουρνιέ: «Να δώσουμε τα πάντα στο επόμενο ματς, θα επιστρέψουμε πιο πεινασμένοι»

Ο Εβάν Φουρνιέ βοήθησε τον Ολυμπιακό στο 1-0 κόντρα στη Μονακό και στάθηκε στη συνέχεια και τη συνέπεια που πρέπει να έχει η ομάδα του στη σειρά.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό για το πρώτο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague, ο Εβάν Φουρνιέ, δήλωσε:

«Είναι πολύ καλό να ξεκινάς τη σειρά με νίκη, είχαμε τη σωστή νοοτροπία, ώρα να ξεκουραστούμε και να παίξουμε σε 48 ώρες το επόμενο παιχνίδι, απέναντι στη Μονακό.

Πιστέψαμε στο πλάνο μας, κάναμε αυτά που έπρεπε στο παρκέ και καταφέραμε να νικήσουμε. Η άμυνα είναι ‘κλειδί’ στο μπάσκετ. Είναι ακόμα πιο σημαντική απέναντι σε μία ομάδα όπως η Μονακό, που έχει δυνατούς παίκτες.

Περιμένουμε στο επόμενο ματς να δώσουμε τα πάντα. Μετά τη νίκη μας, θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε πιο πεινασμένοι».