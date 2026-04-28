Η Μπουργκ σήκωσε το EuroCup και του χρόνου θα παίζει στην Ευρωλίγκα!

Μεγάλες στιγμές ζει η Μπουργκ, που λύγισε και στον δεύτερο αγώνα την Μπεσίκτας με 73-71, κατακτώντας το EuroCup, αλλά και το εισιτήριο για την Euroleague της νέας σεζόν!

Η γαλλική ομάδα είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς των Τούρκων με 60-72 και έφερε εις πέρας την αποστολή της στο δεύτερο ματς των τελικών, κερδίζοντας ξανά την Μπεσίκτας με 73-71, για να φτάσει στην κατάκτηση του EuroCup, κερδίζοντας και την συμμετοχή της στην Euroleague της νέας σεζόν.

Η Μπουργκ έκανε πολύ καλή εκκίνηση στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκε με 25-17 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η Μπεσίκτας έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επί μέρους 13-23, έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 38-40.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και την Μπουργκ να κάνει επί μέρους 17-12 στην τρίτη περίοδο, για να μπει στο τέταρτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 55-52.

Στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πίεσαν για την ανατροπή, όμως η Μπουργκ άντεξε και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη, που της χαρίζει τον τίτλο του EuroCup, αλλά το πιο σημαντικό, το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της νέας σεζόν.

O Κέβιν Κοκίλα με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Μπουργκ, με τον Γιόνα Μάθιους να ξεχωρίζει για την Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση έχοντας επίσης 18 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης