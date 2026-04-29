Αταμάν: «Ελέγξαμε το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια - Αυτή ήταν η διαφορά με το προηγούμενο ματς»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Βαλένθια στο Game 1 ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του έλεγξε τον ρυθμό του ματς και μίλησε και για την διαφορά σε σχέση με το τελευταίο ματς που έχασε το «τριφύλλι» στην Ισπανία.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Νομίζω ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια. Ξεκινήσαμε το ματς με καλή, επιθετική άμυνα, στην πρώτη περίοδο ελέγξαμε το αμυντικό ριμπάουντ. Είχαμε αυτοπεποίθηση, ακολουθήσαμε το σύστημά μας. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο παίζαμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά επιθετικά δεν παίξαμε καλά. Κάναμε πολλά λάθη και δώσαμε εύκολα καλάθια χωρίς ισορροπία στην άμυνα. Βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν στο ματς.

Αξιοποιήσαμε την τελευταία κατοχή. Στο τάιμ άουτ είπαμε να πάρει την μπάλα ο Ναν στα τελευταία 6-7” και την αξιοποίησε. Πήραμε τη νίκη. Είναι μόνο 1-0. Τα ματς στο Final-Four είναι σαν τελικοί. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα και τώρα θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για το τι άλλαξε από το τελευταίο ματς στην Βαλένθια και το πόσο σημαντική ήταν η πρώτη περίοδος: «Η διαφορά στο ματς που παίξαμε πριν δύο εβδομάδες είναι ότι απόψε δεν βρήκαν fast-break πόντους και πόντους στο τρανζίσιον. Νομίζω ότι ελέγξαμε το ματς σε όλη την διάρκεια. Χάσαμε ίσως την τρίτη και τέταρτη περίοδο αλλά χάσαμε από τα εύκολα λάθη που κάναμε. Πιστεύω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε απόψε».