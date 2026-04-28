MENU
LIVE LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
22:00 / «Parc des Princes», Παρίσι
Πρώτος ημιτελικός / COSMOTE SPORT 1
Paris Saint-Germain FC
PARIS SAINT-GERMAIN FC
5 4
Bayern Munich
BAYERN MUNICH
Διαιτητης
  • Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)
  • VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε & Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες
Βοηθοι
  • Άνχελ Νεβάδο & Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο
Τεταρτος
  • Χιλ Μανθάνο
Σκορερς
  • 24' Κβαρατσχέλια
  • 33' Ζοάο Νέβες
  • 45+5' Ντεμπελέ (πέναλτι)
  • 56' Κβαρατσχέλια
  • 58' Ντεμπελέ
Κιτρινες καρτες
  • 12' Μαρκίνιος (τάκλιν)
  • 77' Φαμπιάν Ρουίθ
  • 80' Χακίμι
Σκορερς
  • 17' Κέιν (πέναλτι)
  • 41' Ολίσε
  • 65' Ουπαμεκανό
  • 68' Ντίας

Live: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου

