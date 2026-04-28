Live: Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μονάχου

CHAMPIONS LEAGUE
22:00 / «Parc des Princes», Παρίσι
Πρώτος ημιτελικός / COSMOTE SPORT 1
PARIS SAINT-GERMAIN FC
5 4
<% getScoreHome(1423403) %> <% getScoreAway(1423403) %>
BAYERN MUNICH
Διαιτητης
- Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)
- VAR: Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε & Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες
Βοηθοι
- Άνχελ Νεβάδο & Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο
Τεταρτος
- Χιλ Μανθάνο
Σκορερς
- 24' Κβαρατσχέλια
- 33' Ζοάο Νέβες
- 45+5' Ντεμπελέ (πέναλτι)
- 56' Κβαρατσχέλια
- 58' Ντεμπελέ
Κιτρινες καρτες
- 12' Μαρκίνιος (τάκλιν)
- 77' Φαμπιάν Ρουίθ
- 80' Χακίμι
Σκορερς
- 17' Κέιν (πέναλτι)
- 41' Ολίσε
- 65' Ουπαμεκανό
- 68' Ντίας