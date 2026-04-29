Τα ιστορικά ρεκόρ που σημειώθηκαν στην μυθική ματσάρα της Παρί με την Μπάγερν

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου πρόσφεραν έναν από τους πιο χορταστικούς ημιτελικούς στην ιστορία του Champions League, κάτι που αποτυπώνεται και από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν.

Οι Παριζιάνοι πήραν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, επικρατώντας των Βαυαρών με το επικό 5-4, σε μια τιτανομαχία που καθήλωσε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Αυτός, μάλιστα ήταν ο πρώτος ημιτελικός στην ιστορία του Champions League που και οι δύο ομάδες σκοράρουν 4+ γκολ και μόλις το δεύτερο ματς σε νοκ άουτ φάση μετά το 4-4 της Τσέλσι με την Λίβερπουλ το 2009, που είχε διεξαχθεί τότε για την προημιτελική φάση.

Παράλληλα τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (3-2), αποτελούν πλέον ρεκόρ για αγώνα που αφορά ημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

