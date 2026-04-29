Τα ιστορικά ρεκόρ που σημειώθηκαν στην μυθική ματσάρα της Παρί με την Μπάγερν

Οι Παριζιάνοι πήραν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, επικρατώντας των Βαυαρών με το επικό 5-4, σε μια τιτανομαχία που καθήλωσε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
Αυτός, μάλιστα ήταν ο πρώτος ημιτελικός στην ιστορία του Champions League που και οι δύο ομάδες σκοράρουν 4+ γκολ και μόλις το δεύτερο ματς σε νοκ άουτ φάση μετά το 4-4 της Τσέλσι με την Λίβερπουλ το 2009, που είχε διεξαχθεί τότε για την προημιτελική φάση.
Παράλληλα τα πέντε γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο (3-2), αποτελούν πλέον ρεκόρ για αγώνα που αφορά ημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
5 - PSG v Bayern Munich is the first UEFA Champions League semi-final match to see as many as five goals scored in the first half. Breathless. #PSGBAY pic.twitter.com/J8ClrrJpT8— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026
4+4 - Tonight was the first time in a European semi-final (any competition) that both teams scored 4+ goals, and just the second UEFA Champions League knockout stage match after Chelsea 4-4 Liverpool in the 2008-09 quarter-final. Basketball. #PSGBAY pic.twitter.com/NYj94xsbDV— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2026