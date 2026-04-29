Σιμεόνε: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ευθύνη»

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στην Άρσεναλ τόνισε πως στην ομάδα του δεν υπάρχει πίεση, ωστόσο τόνισε ότι υπάρχει ευθύνη για να κάνει το καλύτερο δυνατό.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι εξαιρετικό να παίζουμε έναν ακόμη ημιτελικό. Μετά από εννέα χρόνια, την τέταρτη φορά σε 14. Είναι υπέροχο. Απίστευτο. Αυτή η πίστη, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η μεταδοτική ενέργεια από τους οπαδούς είναι υπέροχα. Αντιμετωπίζουμε έναν δύσκολο αντίπαλο, που είναι καλός στις στημένες φάσεις, και πάμε εκεί με όλες μας τις ελπίδες.

Το όνειρο κατάκτησης του Champions League είναι καλό, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό που συμβαίνει στη Γη. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ευθύνη. Ο ενθουσιασμός του να είσαι κοντά σε έναν τεράστιο στόχο, έναν στόχο που ο σύλλογος δεν έχει πετύχει ποτέ. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι.

Στο τέλος, οι παίκτες αποφασίζουν με βάση την εμπειρία, την προσωπικότητά τους και την εργασιακή τους ηθική. Θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που οραματιζόμαστε και να το πάμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να τους βλάψουμε».

Για το εάν το Champions League χρωστάει κάτι στην Ατλέτικο: «Είμαστε όλοι άνθρωποι και ο καθένας έχει τη δική του γνώμη. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα».