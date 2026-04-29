Οι Σίξερς άλωσαν την Βοστώνη και μείωσαν τη σειρά στο 3-2!

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς έβγαλαν αντίδραση στο do or die παιχνίδι με τους Μπόστον Σέλτικς, επικράτησαν με 113-97 και έμειναν «ζωντανοί» στη σειρά μειώνοντας σε 3-2.

Οι «Κέλτες» έχοντας την ευκαιρία να καθαρίσουν την σειρά, μπήκαν δυναμικά στο ματς και προηγήθηκαν με 23-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα εφτά πόντων (57-50).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως με τους Σίξερς να ανεβάζουν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με επί μέρους 29-35 στο τρίτο δωδεκάλεπτο να μπαίνουν ξανά στο ματς μειώνοντας στον πόντο (86-85).

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και έκαναν την ολική ανατροπή για να φτάσουν σε μια τεράστια νίκη, που στέλνει την σειρά σε Game 6 που θα διεξαχθεί στην έδρα των Σίξερς.

O Tζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Σίξερς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

