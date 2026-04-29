Τσέλσι: Πρώτος στη λίστα ο Ιραόλα, ακολουθούν Τσάμπι Αλόνσο και Μάρκο Σίλβα

Oι «μπλε» του Λονδίνου μετά την απόλυση του Λίαμ Ροσένιορ, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με το όνομα του Άντονι Ιραόλα να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η Τσέλσι έχει ανακοινώσει ότι ο Κάλουμ ΜακΦάρλεϊν θα αναλάβει ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου με τη διοίκηση ήδη να έχει καταρτίσει λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Ροσένιορ, και στην κορυφή της βρίσκεται το όνομα του Αντόνι Ιραόλα, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Sun».

Ο Ιραόλα, που διαδέχθηκε τον Γκάρι Ο' Νιλ το 2023, έχει κάνει σπουδαία δουλειά στους «Τσέρις», καθώς την περασμένη σεζόν τους οδήγησε στην ισοφάριση της καλύτερης θέσης της στην κορυφαία κατηγορία, την 9η, με ρεκόρ συγκομιδής 56 βαθμών στην Premier League, ενώ και φέτος διεκδικεί μια θέση στα κύπελλα Ευρώπης την επόμενη σεζόν.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως εκτός από τον Βάσκο κόουτς, που είναι η πρώτη επιλογή, η διοίκηση της Τσέλσι εξετάζει και τις περιπτώσεις των Μάρκο Σίλβα (Φούλαμ) και Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος όμως περιμένει να πάρει τη θέση του Αρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ.