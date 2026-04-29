Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα αποφασίσει για την επιστροφή του Μουρίνιο στην Ρεάλ!

Η προπονητολογία καλά κρατεί στην Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την απογοητευτική σεζόν των Μαδριλένων και το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση για την επιστροφή του «Special One» στον πάγκο των «Μερένχες».

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων έχει στα χέρια του μια λίστα τεσσάρων υποψηφίων και θα πάρει σύντομα την τελική του απόφαση, με το όνομα του Μουρίνιο να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η Μπενφίκα από την πλευρά της θέλει να κρατήσει τον έμπειρο προπονητή στον πάγκο της, όμως το συμβόλαιο του Μουρίνιο προβλέπει ρήτρα ύψους έξι εκατ. ευρώ που έχει ισχύ έως τα τέλη Μαΐου.

Έτσι, αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποφασίσει η Ρεάλ να πορευτεί με τον Μουρίνιο στον πάγκο της, τότε θα καταβάλει τα 6 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα πριν λήξη η ρήτρα για να επαναφέρει τον Πορτογάλο στον πάγκο των Μαδριλένων.