Πώς ένας 89χρονος έκανε ό,τι ήθελε στο Εφετείο: Ανύπαρκτες κάμερες, ανενεργά XRay και απούσα Δικαστική Αστυνομία (vids)

Ήταν Δεκέμβριος του 2017 όταν μία ισχυρή έκρηξη βόμβας στο Εφετείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως συντάραξε τον χώρο της Δικαιοσύνης.

Τρομοκράτες πέρασαν απαρατήρητοι, άφησαν την τσάντα με τον εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στα σκαλοπάτια του μεγάρου και εξαφανίστηκαν ανενόχλητοι αφήνοντας πίσω τους υλικές ζημιές και ένα «βουνό» από μπάζα. Ακολούθησαν επικρίσεις για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και υποσχέσεις ότι τα εφαρμοστούν τα προσήκοντα σχέδια για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά κάτι ανάλογο.

Σχεδόν εννιά χρόνια μετά ένας 89χρονος εμφανίστηκε χθες ξαφνικά στην οδό Λουκάρεως με μία καραμπίνα για να αποδείξει ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά από τότε.

Εισέβαλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο του πταισματοδικείου, πυροβόλησε τέσσερις ανθρώπους και έφυγε ανενόχλητός παίρνοντας ταξί.

Αρμόδιες πηγές αποκαλύπτουν στο ieidiseis ότι το κτίριο στο οποίο εισέβαλε ο ένοπλος δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας.

Από την πλευρά τους πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι υπεύθυνη για τη φύλαξη του χώρου είναι η δικαστική Αστυνομία που υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο 89χρονος κατάφερε να περάσει «αόρατος» από την είσοδο, παρότι είχε πάνω του δύο όπλα (μία καραμπίνα και ένα 38αρι περίστροφο), ενώ, αν και ακούστηκαν πυροβολισμοί δεν βρέθηκε κανείς να τον σταματήσει.

Και όλα αυτά μέσα σε έναν δικαστικό χώρο όπου καθημερινά πηγαίνουν πολίτες για να λύσουν προσωπικές τους υποθέσεις (ακόμα και για πλειστηριασμούς σπιτιών).

Η τροπή που πήρε χθες η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια και την εκπαίδευση του προσωπικού της δικαστικής Αστυνομίας.

Σήμερα προβλέπεται μία ολιγόμηνη εκπαίδευση στην σκοποβολή, την οπλοτεχνική και την ποινική δικονομία, που λαμβάνει χώρα όσον αφορά στο επιχειρησιακό σκέλος από την Ελληνική Αστυνομία.

Ταυτόχρονα όμως εγείρονται σοβαρά θέματα σε σχέση με τα μηχανήματα X Ray που πρέπει να λειτουργούν για τον έλεγχο στην είσοδο των δικαστηρίων.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρότι υπάρχουν διαθέσιμα X Ray, αυτά δεν χρησιμοποιούνται επειδή δεν υπάρχει προσωπικό για να τα λειτουργήσει.

Ο 89χρονος είχε ξαναπάει στο Πρωτοδικείο Αθηνών και γνώριζε τα «κενά» ασφαλείας

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι «ο λόγος που δεν υπήρξαν νεκροί είναι ότι πυροβολούσε χαμηλά και όχι προς τα κεφάλια των θυμάτων του».

Ωστόσο, είχε τροποποιήσει την καραμπίνα του με τρόπο που η διασπορά των σκαγιών μπορούσε να προκαλέσει θύματα.

Στους κόλπους της ΕΛ.ΑΣ. υπήρξε αρχικά προβληματισμός για το γεγονός της πολύωρης αναζήτησης του δράστη. Ανώτατοι αξιωματικοί υποστηρίζουν ότι η αντίδραση θα έπρεπε να ήταν άμεση εντός του χώρου του Πρωτοδικείου κάτι που δεν έγινε.

Εκτός Πρωτοδικείου ο δράστης κινήθηκε με ταξί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα από τους αστυνομικούς να τον διακρίνουν.

Συγκεκριμένα ο 89χρονος έφυγε από τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό με ταξί και μετέβη μέχρι ένα σημείο στο κέντρο της Αθήνας. Από εκεί πήρε δεύτερο ταξί για να μεταβεί στο Εφετείο και στη συνέχεια (αφού πυροβόλησε ακόμα τέσσερις ανθρώπους), πήρε ταξί για να πάει στο ΚΤΕΛ και να ταξιδέψει για Πάτρα.

Τον έψαξαν και σε νεκροταφείο

Κατά τη διάρκεια των ωρών που οι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 89χρονο έλαβαν χώρα έρευνες σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο.

Ο χρόνος πίεζε τις αστυνομικές υπηρεσίες διότι υπήρχε μαρτυρία υπαλλήλου του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οποία ο ηλικιωμένος έδειξε κάποια στιγμή απειλητικά τη ζώνη του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτω από το μπουφάν του έχει και άλλο όπλο, πλην της καραμπίνας που κρατούσε στα χέρια. Ο λόγος που το έκανε ήταν για να μην τον καταδιώξει κανείς.

Κατά τις αναζητήσεις άντρες της Ασφάλειας μετέβησαν μέχρι και σε κοιμητήριο της Αθήνας για να τσεκάρουν εάν έχει πάει στον τάφο της αδερφής του.

Επίσης , όταν ελήφθη η πληροφορία ότι μπορεί να κρύβεται σε κάποιο κατάλυμα αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε «ροζ» ξενοδοχεία.

Εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς να μην αποκλείουν ότι σχεδίαζε να φύγει με το πλοίο για Ιταλία. Ο ηλικιωμένος είχε για πολλά χρόνια όπλο και μάλιστα κατείχε επί σειρά ετών άδεια κατοχής καραμπίνας. Αυτό που δεν ήξερε κανείς είναι ότι κατείχε και ένα 38αρι περίστροφο στο οποίο μάλιστα είχε ξύσει τον σειριακό αριθμό, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν κακοποιοί για να κρύψουν την «ταυτότητα» του όπλου σε περίπτωση εντοπισμού του από τις Αρχές.

Πηγή: ieidiseis.gr