Σενάρια για νέα διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας - Πότε και για πόσο καιρό

Η συζήτηση συνδέεται με την ανάγκη ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων για τα οποία αξιοποιούνται και ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σενάρια που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη πλήρη διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνα - Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο και για διάστημα περίπου 45 ημερών επανέρχονται τις τελευταίες μέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel καθώς το χρονοδιάγραμμα πλησιάζει στο τέλος του.

Η συζήτηση γύρω από ένα πιθανό «πάγωμα» της κυκλοφορίας συνδέεται με την ανάγκη ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων για τα οποία αξιοποιούνται και ευρωπαϊκοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο βαίνει στη λήξη του, ενώ και η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην πλήρη αναβάθμιση του δικτύου έως το τέλος του καλοκαιριού και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων χωρίς παρατάσεις. Στόχος του υπουργείου είναι άλλωστε να αυξηθούν τα δρομολόγια που ενώνουν την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη από τα μόλις δύο που εκτελούνται σήμερα και η διάρκεια του ταξιδιού να μειωθεί σε κάτω από τις 4 ώρες.

Ωστόσο για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα, εγχείρημα που φαίνεται αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη γραμμή ενεργή. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί στο τραπέζι από ανάδοχο πρόταση για προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, με στόχο την ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών και τον καλύτερο συντονισμό των παρεμβάσεων, κυρίως στο τμήμα Λάρισα - Δομοκός. Υποστηρίζεται ότι η διατήρηση της λειτουργίας του δικτύου, έστω και με μικρές καθυστερήσεις, δημιουργεί τεχνικές δυσκολίες και επιμηκύνει τα έργα.

Επίσημη επιβεβαίωση για αίτημα ή απόφαση δεν υπάρχει, με πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να απαντούν σε σχετικό ερώτημα του «ethnos.gr» ότι «δεν υπάρχει τέτοια απόφαση μέχρις στιγμής», με τη φράση πάντως να μην αποκλείει μελλοντικές εξελίξεις.

Παρά ταύτα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω των ρητρών που έχουν υπογραφεί και αφορούν τα εμπορευματικά δρομολόγια, τα οποία δεν θα μπορούν να εκτελεστούν εάν η σιδηροδρομική κυκλοφορία διακοπεί και σε αντίθεση με τα επιβατικά δεν μπορούν να υποκατασταθούν από λεωφορεία.

Πηγή: ethnos.gr