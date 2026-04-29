Γουόρνοκ: «Ο Μπενίτεθ στην διαχείριση του προσωπικού είναι ένα μηδενικό»

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, Στίβεν Γουόρνοκ, φιλοξενήθηκε σε podcast και θυμήθηκε μια ιστορία πριν τον τελικό του Champions League το 2005 στην Κωνσταντινούπολη, ρίχνοντας τα βέλη του στον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Γουόρνοκ ανέφερε ότι ο Ισπανός προπονητής είναι ένα μηδενικό όσον αφορά την διαχείριση των παικτών, ενθυμούμενος τον τρόπο που έμεινε εκτός αποστολής από τον τελικό του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Τακτικά εξαιρετικός, στην διαχείριση του προσωπικού ένα μηδενικό. Δεν είχε ιδέα πώς να μιλήσει στον οποιονδήποτε. Ήταν ντροπιαστικό το πώς συμπεριφέρθηκε σε εμένα και κάποιους άλλους στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Aπλά δεν τον ένοιαζε. Δύο μέρες πριν τον τελικό μετά την προπόνηση είδα το όνομά μου στην λίστα της αποστολής και σκέφτηκα «διάολε θα πάω στον τελικό». Έκανα γρήγορα μπάνιο και πήρα τηλέφωνο την οικογένειά μου και τους είπα κλείστε αεροπορικά εισιτήρια θα πάμε στην Κωνστναντινούπολη.

Είμαι στο σπίτι και ετοιμάζω την βαλίτσα μου. Τότε χτύπησε το τηλέφωνο μου, ήταν ο Πάκο Αγιεστεράν που ήταν βοηθός του Ράφα και μου λέει ότι έκαναν λάθος στην αποστολή και ότι δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτήν. Δεν είχε καν τα α.....α να με πάρει τηλέφωνο ο ίδιος. Έβραζα από τα νεύρα μου».