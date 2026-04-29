Χανιά: Στο ΠΑΓΝΗ διασωληνωμένο το 4χρονο αγοράκι μετά την άγρια επίθεση σκύλου - Πώς συνέβη το περιστατικό

Κρίσιμη αλλά σταθεροποιημένη κρίνεται η κατάσταση του 4χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από επίθεση σκύλου στα Χανιά.

Το παιδί διακομίζεται διασωληνωμένο στο Ηράκλειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και υπό τη συνοδεία περιπολικού, προκειμένου να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Χανίων, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ωστόσο παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Το 4χρονο φέρει βαριά τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι υγειονομικές αρχές με την άμεση επέμβαση διασωστών και ιατρικού προσωπικού

Πώς έγινε η επίθεση

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Βατόλακκο του Δήμου Πλατανιά, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί πλησίασε, μαζί με τη γιαγιά του, τον μεγαλόσωμο σκύλο πίτμπουλ/ντόγκο αρτζεντίνο, που ήταν δεμένο στον χώρο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το ζώο επιτέθηκε ξαφνικά στο παιδί, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς. Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο σκύλος ζούσε με την οικογένεια και είχε μεγαλώσει μαζί με το παιδί.

Η γιαγιά σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε αμέσως τον πατέρα, ο οποίος μετέφερε το παιδί προς τα Χανιά, όπου συναντήθηκε με πλήρωμα του ΕΚΑΒ και ακολούθησε η επείγουσα διακομιδή στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση του παιδιού ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έφερε πολλαπλά και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, με κακώσεις κοντά στα μάτια, τα αυτιά, τα ιγμόρεια και τη μύτη.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να σταθεροποιήσουν το παιδί και τελικά τα κατάφεραν. Πλέον δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή.

Πηγή: iefimerida.gr