Μάχη στη Μαδρίτη ανάμεσα σε Ατλέτικο και Άρσεναλ

Ημιτελικών συνέχεια στο Champions League, με την Ατλέτικο να υποδέχεται απόψε στην Άρσεναλ.

Ψηλά τον πήχη των προσδοκιών στα ημιτελικά του Champions League έθεσε η χθεσινή ποδοσφαιρική πανδαισία στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί και την Μπάγερν, που έληξε 5-4. Ο έτερος ημιτελικός απόψε, ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ στις 22:00 δεν υπόσχεται τόσες συγκινήσεις, αλλά παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετική φιλοσοφία, καθώς επικεντρώνονται στην τακτική με στόχο το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η 4η συνάντηση των δύο στην ιστορία του Champions league, με την πιο πρόσφατη να είναι στη φετινή League Phase όπου οι «κανονιέρηδες» επιβλήθηκαν με 4-0 των «ροχιμπλάνκος».

Ωστόσο, πλέον βρισκόμαστε στα ημιτελικά και η προσέγγιση τόσο της Ατλέτικο όσο και της Άρσεναλ στο παιχνίδι είναι διαφορετική. Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έχει τη δική της πίεση, μετά και την απώλεια του Copa del Rey, και θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει στον τελικό, έχοντας ήδη πετάξει έξω από τη διοργάνωση την Μπαρτσελόνα.

Από την άλλη, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται στην τελική ευθεία της σεζόν με τον φόβο να χάσει τα… πάντα. Ωστόσο, φέτος η Άρσεναλ είναι αήττητη στο Champions League και θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις. Στα τελευταία της παιχνίδια στην Αγγλία παρουσιάζει δυσκολίες στο σκοράρισμα, αλλά ανασταλτικά είναι συνεπής και θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά στη Μαδρίτη.

