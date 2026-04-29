Το νέο «όπλο» της Τροχαίας: Porsche Panamera 500 ίππων στη μάχη των δρόμων

Ένα νέο, υψηλών επιδόσεων όχημα προστίθεται στον στόλο της ΟΕΠΤΑ, της ειδικής ομάδας της Τροχαίας που επιχειρεί σε περιστατικά αυξημένου ρίσκου, με την παρουσία του ήδη να καταγράφεται στους δρόμους της Αττικής.

Πρόκειται για ένα μαύρου χρώματος Porsche Panamera, με κινητήρα 3.000 κυβικών εκατοστών και ισχύ που αγγίζει τους 500 ίππους, το οποίο παραχωρήθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προσαρμόστηκε στις επιχειρησιακές ανάγκες της ομάδας.

Ο ρόλος του εστιάζει κυρίως στον εντοπισμό και την καταδίωξη οδηγών που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, αλλά και στη συνολική ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου μοντέλου, τόσο σε επίπεδο επιτάχυνσης όσο και οδικής συμπεριφοράς, το καθιστούν κατάλληλο για παρεμβάσεις που απαιτούν άμεση αντίδραση και ακρίβεια χειρισμών.

Παράλληλα, η εικόνα ενός τέτοιου οχήματος σε περιπολία λειτουργεί αποτρεπτικά, καθώς δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Το νέο απόκτημα έρχεται να προστεθεί σε έναν ήδη ισχυρό στόλο που διαθέτει η ΟΕΠΤΑ, στον οποίο περιλαμβάνονται δύο Porsche Cayenne, ένα BMW Z4 και μοτοσικλέτες τύπου Hayabusa. Η επιλογή των συγκεκριμένων μέσων αποτυπώνει μια σαφή στροφή σε οχήματα υψηλών επιδόσεων, που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστυνόμευσης στους δρόμους.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχα οχήματα υψηλών επιδόσεων που εντάσσονται κατά καιρούς στον στόλο των Αρχών προέρχονται συχνά από κατασχέσεις στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της εγκληματικότητας, ιδίως σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για αυτοκίνητα που έχουν υποστεί εκτεταμένες μετατροπές, με βελτιώσεις στον κινητήρα και στα μηχανικά τους μέρη, αυξάνοντας σημαντικά την ισχύ τους σε σχέση με τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά. Αυτές οι παρεμβάσεις τα καθιστούν ακόμη πιο απαιτητικά στον χειρισμό, αλλά και ιδιαίτερα αποδοτικά σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων.

Τα συγκεκριμένα οχήματα οδηγούνται από μέλη της ΟΕΠΤΑ με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αποδεδειγμένες οδηγικές ικανότητες, στοιχεία απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίησή τους στο οδικό δίκτυο.

Πηγή: protothema.gr