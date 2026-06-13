Ιδού η νέα BMW M3 με dna... Neue Klasse (pics)

Η BMW προτιμά να αφήνει τα πρωτότυπα να μιλούν από μόνα τους. Και το M Concept Neue Klasse μιλάει πολύ καθαρά και... λέει ότι η επόμενη BMW M3 βρίσκεται ήδη μπροστά μας.

Η αποκάλυψη έγινε στο Le Mans, έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη βαυαρική φίρμα. Εκεί όπου η τεχνολογία, οι επιδόσεις και η αγωνιστική κληρονομιά συναντώνται, η BMW έδειξε το αυτοκίνητο που προαναγγέλλει τη νέα εποχή των μοντέλων M.

Η επόμενη M3, η οποία αναμένεται μέσα στο 2026, θα βασιστεί στη νέα αρχιτεκτονική Neue Klasse και θα αποτελέσει ίσως τη σημαντικότερη καμπή στην ιστορία του μοντέλου από την πρώτη E30 M3. Για πρώτη φορά η BMW θα προσφέρει δύο διαφορετικούς δρόμους προς τις επιδόσεις: έναν με τον παραδοσιακό εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα, σήμα κατατεθέν της μάρκας, και έναν αμιγώς ηλεκτρικό.

Το πρωτότυπο αποκαλύπτει παράλληλα τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της BMW M. Οι αναλογίες παραμένουν κλασικά BMW, όμως η αεροδυναμική αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Το εμπρός μέρος φέρνει στο μυαλό εμβληματικά μοντέλα όπως οι 3.0 CSL και 635 CSi, μέσα από μια σύγχρονη ερμηνεία του χαρακτηριστικού shark nose που συνόδευσε μερικές από τις πιο αγαπημένες BMW όλων των εποχών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν και τα κίτρινα φωτιστικά σώματα, ένα στοιχείο που παραπέμπει ευθέως στα αγωνιστικά αντοχής της BMW και αναμένεται να αποτελέσει σήμα κατατεθέν των μελλοντικών M. Στο πίσω μέρος, η αεροτομή τύπου ducktail δεν βρίσκεται εκεί για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά για να εξυπηρετήσει τη φιλοσοφία που διαχρονικά ακολουθεί η BMW: η μορφή να υπηρετεί τη λειτουργία.

Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια λογική. Μπάκετ καθίσματα, κόκκινες ζώνες ασφαλείας, δέρμα Merino και μια σαφώς οδηγοκεντρική προσέγγιση δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει πως, ακόμη και στην εποχή της ψηφιοποίησης, η BMW συνεχίζει να χτίζει αυτοκίνητα γύρω από τον οδηγό.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Η ηλεκτρική εκδοχή της νέας M3 αναμένεται να χρησιμοποιεί τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό, προσφέροντας επίπεδο ελέγχου και κατανομής ροπής που μέχρι σήμερα δύσκολα μπορούσε να επιτευχθεί σε αυτοκίνητο παραγωγής.

Η πλατφόρμα Neue Klasse υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V, νέας γενιάς κυλινδρικές μπαταρίες και σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση. Οι πληροφορίες θέλουν τη χωρητικότητα να ξεπερνά τις 100 kWh, ενώ οι εκτιμήσεις για την ισχύ αγγίζουν ακόμη και το τετραψήφιο νούμερο.

Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η επόμενη BMW M3 θα είναι η ισχυρότερη στην ιστορία του μοντέλου και το αυτοκίνητο που θα επιχειρήσει να αποδείξει ότι η εποχή της ηλεκτροκίνησης μπορεί να συνυπάρξει με το DNA που έκανε το γράμμα M ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα στον κόσμο των επιδόσεων.