«Η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Φαν Ντρόγκελεν» (pic)

Σύμφωνα με έγκυρο Τούρκο δημοσιογράφο, η Σαμσουνσπόρ απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Οι απαιτήσεις των Τούρκων για την πώλησή του.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση στόπερ και το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έχει έρθει στο προσκήνιο, με τους «πράσινους» να καταθέτουν μάλιστα επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Αυτή ωστόσο φαίνεται ότι δεν έγινε αποδεκτή, με τον έγκυρο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου να τονίζει ότι η διοίκηση της Σαμσουνσπόρ την απέρριψε και αξιώνει ένα ποσό της τάξεως των 9-10 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Ολλανδό αμυντικό.

Μένει λοιπόν να φανεί εάν το «Τριφύλλι» θα επανέλθει με άλλη προσφορά ή εάν θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στα μετόπισθεν.

🚨 Samsunspor, Panathinaikos'un Ricky van Drongelen için yaptığı teklifi reddetti.



• Kulübü, Hollandalı stoper için 9-10 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi içerisinde. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 13, 2026

Το Who is Who

Ο Φαν Ντρόγκελεν ξεκίνησε την καριέρα του στην πατρίδα του και πέρασε από τις ακαδημίες της Αξέλ, της JVOZ και της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το Ιανουάριο του 2016 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Σπάρτα, με την οποία κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές (με 1 γκολ και 1 ασίστ).

Επόμενος σταθμός του ήταν το Αμβούργο, το οποίο έβγαλε από τα ταμεία του 3 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι του 2017. έμεινε εκεί για μια 4ετία και συνολικά έπαιξε 95 φορές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 2 γκολ και 3 ασίστ και «κερδίζοντας» την μεταγραφή στην Ουνιόν Βερολίνου, έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Στην γερμανική πρωτεύουσα ωστόσο δεν βρήκε ποτέ χώρο και χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Μαλίν (10 συμμετοχές) και την Χάνσα Ροστόκ (23 συμμετοχές - 1 γκολ) και τελικά να πωληθεί το 2023 στην Σαμσουνσπόρ για 200 χιλ. ευρώ.

Με την ομάδα της Σαμψούντας έχει αγωνιστεί 112 φορές και μετράει 8 γκολ και 3 ασίστ, πραγματοποιώντας τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του.

Σε διεθνές επίπεδο, μετράει 18 συμμετοχές με την Κ21 της Ολλανδίας, ενώ είχε παίξει και στις Κ17, Κ18 και Κ19, δίχως να φτάσει ποτέ στην πρώτη ομάδα.