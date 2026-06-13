Μήνυμα Μητσοτάκη από Ρόδο: Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει

Μηνύματα για τις εκλογές, την επόμενη μέρα της κάλπης, αλλά και τα θέματα εθνικής ασφαλείας έστειλε σήμερα από τη Ρόδο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας σε πολίτες μετά τις επαφές που είχε με τοπικούς φορείς ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

-Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού

- Πρώτο χρέος μου να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή

- Με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας

-Η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι

- Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να εποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα

-Η ΝΔ θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030

Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω

-Κάθε μέρα μετράει, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους

Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι - κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει

-Στηριζόμαστε στην κομματική μας βάση που είναι η ραχοκοκαλιά της ΝΔ - εσείς μας στηρίξατε και κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές και θα το κάνουμε και για τρίτη φορά για να συνεχίσουμε το έργο μας, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για όλους

-Εισερχόμαστε στο τελευταίο έτος κυβερνητικής θητείας. Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές και διαμορφώνουμε τα διλήμματα με τα οποία θα απευθυνθούμε στους πολίτες

-Η ακρίβεια έχει απορροφήσει αυξήσεις μισθών αλλά επειδή έχουμε νοικοκυρεμένα οικονομικά μπορούμε να στηρίζουμε τα νοικοκυριά

- Για να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά δεν θα υπονομεύσω τα οικονομικά μας. Όλα αυτά δεν τα κάνουμε σε ουδέτερη γεωπολιτικά περίοδο

-Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού

-Η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι

-Και όλα αυτά σε μια αντιπολίτευση με μόνο μέλημα πως θα ρίξουν τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη

-Η ΝΔ θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030

Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ, δεν θα τα τάξω

-Θα θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμους που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν ή με μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της έχει πάει τη χώρα μπροστά;

Πηγή: newsbomb.gr