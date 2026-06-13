Τελικό στη Στουτγκάρδη ο Σακελλαρίδης!

Στέφανος Σακελλαρίδης και Ντανίλ Γκλίνκα απέκλεισαν τους επικεφαλής του ταμπλό στη Στουτγκάρδη και θα διεκδικήσουν αύριο (14/6) τον τίτλο!

Το ελληνοεσθονικό δίδυμο έκανε τεράστια ανατροπή κόντρα στους Φρανσίσκο Καμπράλ (Πορτογαλία)/Νίκολα Μέκτιτς και επικράτησε με 2-6, 6-4, 10-5 σε 1 ώρα και 9 λεπτά.

Ο Στέφανος δεν έχει αγωνιστεί ξανά σε τελικό της ATP, ενώ ο συμπαίκτης του παίζει για πρώτη φορά διπλό στο tour (δεν έχει παίξει ούτε σε Challenger).

Σακελλαρίδης και Γκλίνκα μπήκαν την τελευταία στιγμή στο ταμπλό ως αναπληρωματικοί και έφτασαν στα ημιτελικά κερδίζοντας μόνο έναν αγώνα, αφού οι Αλεξάντερ Μπούμπλικ/Νικ Κύργιος αποσύρθηκαν από τα προημιτελικά.

Θα παλέψουν για το τρόπαιο κόντρα στους Γερμανούς Γιάνικ Χάνφμαν και Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Είναι, χωρίς αμφιβολία, μεγάλη επιτυχία για τον Στέφανο, αλλά είναι σημαντικό και το γεγονός ότι εξοικειώνεται στο γρασίδι, μια επιφάνεια που δεν ήξερε καθόλου μέχρι πριν από λίγες μέρες.

Έτσι, θα πάει πιο προετοιμασμένος στο Wimbledon, όπου θα διεκδικήσει μέσω προκριματικών την πρώτη του παρουσία σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.