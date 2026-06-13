Βρετανία: 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό στο δρόμο - Βίντεο

Νέο περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, που προκάλεσε σοβαρά επεισόδια.

Μια 17χρονη μαχαιρώθηκε στο λαιμό μετά από επίθεση στο δρόμο. Σήμερα η κοπέλα που μαχαιρώθηκε στο λαιμό ενώ περπατούσε στο δρόμο εξήλθε από το νοσοκομείο.

Η 17χρονη δέχτηκε επίθεση καθώς περπατούσε στην οδό Wood Street στο Brierfield του Lancashire, περίπου στις 15:00 (ώρα Βρετανίας) την Παρασκευή.

Ένας 30χρονος, τον οποίο η Αστυνομία του Λάνκασαϊρ περιγράφει ως Βρετανό με πακιστανική καταγωγή, συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας της έφηβης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, είναι επίσης πακιστανικής καταγωγής.

🚨Heartless Street Monster: Horrible CCTV footage



A 17 year old girl was brutally stabbed in the neck on Wood Street in Brierfield, Lancashire, UK in broad daylight.



She was left bleeding heavily and rushed to the hospital.



A 30 year old unnamed criminal has been arrested for… pic.twitter.com/Qpzm86EdLD — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) June 13, 2026

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, αλλά ευτυχώς τα τραύματα της κοπέλας δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Αφού έλαβε θεραπεία και περίθαλψη, εξήλθε από το νοσοκομείο και αναρρώνει στο σπίτι της με τη στήριξη της οικογένειάς της».

Ανέφεραν ότι «μια ειδική ομάδα ντετέκτιβ ηγείται της έρευνας» και ότι «δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι».

Όποιος διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 101, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας που φορούσε ρούχα που είναι πανομοιότυπα με αυτά του υπόπτου, ο οποίος κατηγορείται πλέον για απόπειρα δολοφονίας της 17χρονης, καταγράφηκε από κάμερα να απειλεί το προσωπικό ενός βενζινάδικου με μαχαίρι.

🚨🇬🇧 BREAKING: A man dressed in what looks like identical clothing to the suspect now charged with attempted murder of the 17 year old girl stabbed in Burnley, was caught on camera threatening shop staff with a knife at a petrol

station only days earlier.



This disturbing… https://t.co/mYJrRNcaTT — NewsTigo (@NewsTigo) June 13, 2026

Πηγή: newsbomb.gr