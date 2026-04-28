Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου έπαιξαν ένα από τα κορυφαία ματς στην ιστορία του Champions League και με το… διαστημικό 5-4 άφησαν τα πάντα ανοικτά ενόψει τελικού.

Πραγματικά, τι να γράψεις γι’ αυτό το παιχνίδι; Τι να περιγράψεις για ένα 90λεπτο που είχε μέσα όση μπάλα δεν έχουν μαζί 100 αγώνες; Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου μας χάρισαν πιθανότατα τον κορυφαίο ημιτελικό στην ιστορία του Champions League με το αδιανότητο 5-4 στο Parc des Princes, με τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε να παίρνουν το μίνιμουμ προβάδισμα για το μεγάλο ραντεβού της Βουδαπέστης ενόψει της ρεβάνς της Γερμανίας.

Στο 16’ ξεκίνησε ο τρελός χορός των γκολ, με την Μπάγερν να κερδίζει πέναλτι όταν οι Κίμιχ και Ολίσε συνδυάστηκαν και ο Λουίς Ντίας ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Πάτσο. Ο Κέιν ανέλαβε την εκτέλεση ένα λεπτό μετά και αφού ξεγέλασε τον Σαφόνοφ έγραψε το 0-1 με το 13ο γκολ του σε 12 ματς στο φετινό CL. O Χάρι στο 20’ θα μπορούσε να έχει και ασίστ αφού έβγαλε μόνο του τον Ολίσε, όμως ο σούπερ δραστήριος Γάλλος έχασε το τετ-α-τετ και ο Μαρκίνιος απομάκρυνε. Στο 23’ έχασε την πρώτη της ευκαιρία η Παρί και ήταν τεράστια, με τον Ντεμπελέ να φεύγει στο ξέφωτο, όμως το τελείωμά του ήταν πολύ κακό.

Το 1-1 όμως δεν θα αργούσε να έρθει για την PSG αφού ένα λεπτό μετά ο Κβαρατσχέλια κινήθηκε στα αριστερά έπειτα από μπαλιά του Ντουέ, χόρεψε τον Στάνισιτς και με το trademark πλασέ βρήκε τη γωνία. Στο 32’ ο Ολίσε έφυγε και πάλι από τον Νούνο Μέντες και από τον Μαρκίνιος και γύρισε, ο Ζοάο Νέβες βρήκε την μπάλα και εκείνη πήγε στο δοκάρι. Ο τελευταίος, λίγο έλειψε να γίνει μοιραίος, όμως στο 33’ έγινε ωραίος καθώς ύστερα από κόρνερ του Ντεμπελέ, με μια σπάνια κεφαλιά στην καριέρα του [1.74μ.], έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους βάζοντας «φωτιά» στο Parc des Princes.

Το ημίχρονο είχε θεωρητικά πολύ λίγο χρόνο στο 37’ όταν το σουτ του Ντουέ πέρασε έξω, όμως κάθε άλλο παρά είχε τελειώσει. Στο 41’ για κάποιο ανεξήγητο λόγο η άμυνα της Παρί άφησε τον Ολίσε να κάνει βόλτες στο ημικύκλιο και ο διεθνής εξτρέμ είπε merci και τίναξε τα δίχτυα του Σαφόνοφ για το 2-2. Ούτε αυτό όμως ήταν το σκορ του πρώτου μέρους αφού στο 45+5’ μέσω VAR κρίθηκε ότι για το χέρι του Αλφόνσο Ντέιβις, παρότι η μπάλα είχε βρει πρώτα στο σώμα του, πρέπει να δοθεί πέναλτι και αυτό έγινε για να γράψει ο Ντεμπελέ το 3-2 από την άσπρη βούλα με άψογη εκτέλεση.

Κόντρα σε ότι ίσως να περίμενε κανείς, ο ρυθμός στην επανάληψη δεν έπεσε. Και δεν έπεσε από την Παρί Σεν Ζερμέν η οποία στο 56’ βρήκε νέο γκολ όταν ο Βιτίνια έβγαλε μαγική πάσα στον Χακίμι, εκείνος γύρισε, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και ο Κβαρατσχέλια την έστειλε στα δίχτυα (4-2). Πριν καλά-καλά η Μπάγερν καταλάβει τι έγινε, δέχθηκε και πέμπτο γκολ δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Ντουέ, ξανά στην κόντρα, βρήκε τον Ντεμπελέ και εκείνος πλάσαρε δοκάρι-και-μέσα τον Νόιερ που έμεινε όρθιος να παρακολουθεί (5-2).

Όπως είχε συμβεί και στο πρώτο μέρος όμως, το ματς είχε ακόμα πολλά να δώσει. Στο 65’ ο Κίμιχ εκτέλεσε το φάουλ και ο Ουπαμεκανό με σκαστή κεφαλιά μείωσε σε 5-3 και τρία λεπτά μετά, οι Βαυαροί σκόραραν και πάλι. Ο Κέιν έβγαλε εκπληκτική μπαλιά στον Λουίς Ντίας, εκείνος έκανε άρρωστο κοντρόλ και ντρίμπλα στον Μαρκίνιος και πλέον το εύκολο ήταν να πλασάρει τον Σαφόνοφ για το 5-4. Στο επόμενο διάστημα οι ομάδες ήταν πλέον σε πιο γήινο mode και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία ήταν στο 87’ όταν ο Μαγιουλού με δυνατό αριστερό τράνταξε τη συμβολή των δοκαριών.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (84' Λούκας Ερναντέζ), Ζαΐρ-Εμερί (64' Φαμπιάν Ρουίθ), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ (70' Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια (84' Μαγιουλού), Ντεμπελέ.

Μπάγερν Μονάχου (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Ντέιβις (46' Λάιμερ), Κίμιχ, Πάβλοβιτς (93' Τζάκσον), Ολίσε, Μουσιάλα (79' Γκορέτσκα), Λουίς Ντίας, Κέιν.