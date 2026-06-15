Φαβορί για τον πάγκο της Μίλαν ο Αμορίμ!

Ο Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται στην pole position για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι ιθύνοντες της Μίλαν έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ για την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο των «ροσονέρι», με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο πρώην προπονητής της Σπόρτινγκ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμος να αποδεχθεί την πρόταση που του έχουν καταθέσει οι άνθρωποι της Μίλαν και περιμένει το «οk» για να ταξιδέψει στο Μιλάνο.

Ο Πορτογάλος προπονητής, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2029, έχοντας αποδεχθεί το project που του παρουσίασαν οι ιθύνοντες της ιταλικής ομάδας.