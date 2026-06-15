Το γκολ της Ιαπωνίας που ξέρανε τους Ολλανδούς (vid)

Οι Ιάπωνες «τσίμπησαν» τον βαθμό κόντρα στην Ολλανδία (2-2), με τον Καμάντα να γίνεται κατά τύχη ήρωας για την ομάδα του.

Στο 89ο λεπτό οι Ιάπωνες εκτέλεσαν κόρνερ από τα δεξιά, ο Ογκάβα έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα κόντραρε στον Καμάντα και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Φερμρούχεν.

Έτσι, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο η Ιαπωνία πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο εναρκτήριο ματς του Group F, με τον Καμάντα άθελά του να γίνεται ήρωας για τους «μπλε Σαμουράι».

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