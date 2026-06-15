Η Τότεναμ επέκτεινε το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο

H Τότεναμ ανακοίνωσε την Κυριακή την επέκταση του συμβολαίου του Πέδρο Πόρο, με τον Πορτογάλο να μένει στους «Πετεινούς» τουλάχιστον έως το 2030

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο Πέδρο Πόρο υπέγραψε νέο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τον σύλλογο», δήλωσε ο σύλλογος του Λονδίνου.

«Ο Πέδρο είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, ο οποίος έχει δείξει σταθερά την ικανότητά του να επηρεάζει τα παιχνίδια, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Εκτός από την τεχνική του ποιότητα, μου αρέσει και η νοοτροπία του», δήλωσε ο προπονητής των «Σπερς», Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

«Κάθε μέρα, θέλει να εργάζεται, να μαθαίνει και να βελτιώνεται, και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που βοηθούν τους παίκτες να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κατανοεί το ποδόσφαιρο πολύ έξυπνα και φέρνει ενέργεια, ένταση και προσωπικότητα στην ομάδα.

Πιστεύουμε στον Πέδρο και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί του και να τον βοηθάω να πετύχει ακόμη περισσότερα τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.