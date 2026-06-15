Mundial: Μετά την Αϊτή και η Αίγυπτος πρέπει να αλλάξει την εμφάνισή της

Μετά την Αϊτή, σειρά πήρε η Αίγυπτος για να αλλάξει την εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Αλλά ενώ στην περίπτωση της Εθνικής ομάδας της Καραϊβικής το ζήτημα που έθεσε η FIFA ήταν πολιτικής φύσης (απεικονίζει την τελική μάχη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας της Αϊτής το 1803), στην περίπτωση του αιγυπτιακού συγκροτήματος ο λόγος είναι διαφορετικός και αυστηρά τεχνικός.

Συγκεκριμένα, η FIFA διέταξε επίσημα την Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να αφαιρέσει τα επτά αστέρια που εμφανίζονται πάνω από το έμβλημα της Εθνικής ομάδας στη φανέλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αυτά τα αστέρια αντιπροσωπεύουν τους επτά τίτλους (ρεκόρ) της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON), αλλά οι κανονισμοί εξοπλισμού της FIFA επιτρέπουν τα αστέρια στις στολές των Εθνικών ομάδων να αντιπροσωπεύουν μόνο νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι ηπειρωτικά τρόπαια.

Εκτός από αυτήν την αλλαγή, η FIFA έδωσε επίσης εντολή στην Αίγυπτο να προσαρμόσει το χρυσό χρώμα που χρησιμοποιείται για τα ονόματα των παικτών και τους αριθμούς φανέλας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η στολή συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και της εμφάνισης.

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