Η απόφαση της UEFA για το ευρωπαϊκό μέλλον της Μαρσέιγ αναβλήθηκε ξανά

Για αρκετές εβδομάδες τώρα, η Μαρσέιγ γνωρίζει ότι βρίσκεται υπό στενό έλεγχο από την UEFA, η οποία συνεχίζει να εξετάζει την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

Η απόφαση της διοικητικής αρχής αναμενόταν αυτή την εβδομάδα, αλλά σύμφωνα με την Onze Mondial, θα πρέπει τελικά να φτάσει την επόμενη, γεγονός που συνεχίζει να καθυστερεί τη μεταγραφική δραστηριότητα της Μαρσέιγ και την επίσημη ανακοίνωση της άφιξης του προπονητή Μπρούνο Τζενέσιο.

Αρκετές πηγές αναφέρουν ότι οι «Φωκαείς» θα μπορούσαν να τιμωρηθεί με διάφορες κυρώσεις, αλλά όχι απαραίτητα με αποκλεισμό από το επόμενο Europa League.

Στα τέλη Ιουνίου, η Μαρσέιγ θα πρέπει επίσης να εμφανιστεί ενώπιον της DNCG (της οικονομικής εποπτικής αρχής του γαλλικού ποδοσφαίρου) και ήδη αναμένει περιορισμούς στο μελλοντικό μισθολογικό της κόστος.