Με «χρυσό» σκόρερ τον Αμάντ Ντιαλό η Ακτή Ελεφαντοστού έκαμψε την αντίσταση του Εκουαδόρ (1-0), κάνοντας ιδανικό comeback σε Mundial μετά από 12 χρόνια.

Οι Ιβοριανοί επέστρεψαν σε Mundial μετά από 12 χρόνια και δυσκολεύτηκαν αρκετά από το Εκουαδόρ, που είχε δύο δοκάρια στην αναμέτρηση, όμως ο Αμάντ Ντιαλό αποδείχτηκε «χρυσή αλλαγή» για τους Αφρικανούς.

Το ματς ξεκίνησε με το Εκουαδόρ να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα με τους Λατινοαμερικάνους να χάνουν δύο τεράστιες ευκαιρίες με Γεμπόα και Μίντα, όμως η μπάλα σταμάτησε και στις δύο περιπτώσεις στο οριζόντιο δοκάρι!

Στη συνέχεια η Ακτή Ελεφαντοστού ισορρόπησε το ματς, πήρε κατοχή και άρχισε να γίνεται απειλητική για την εστία του Γκαλίντεζ, κυρίως με τις επελάσεις του Γιαν Ντιομαντέ από την δεξιά πλευρά.

Παρά τις επιθετικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και τα δύο δοκάρια του Εκουαδόρ, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Οι αλλαγές που λύτρωσαν τους Ιβοριανούς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τεράστια ευκαιρία για την Ακτή Ελεφαντοστού, που απάντησε στα δοκάρια του Εκουαδόρ, με τον Ντιομαντέ στο 52' να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και τον Γουαχί να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Στα μέσα του ημιχρόνου, ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού, έκανε πιο επιθετική την ομάδα του με την είσοδο του Αμάντ Ντιαλό, αλλάζοντας πλευρά τον Γιαν Ντιομαντέ, με τους Ιβοριανούς να παίρνουν τον έλεγχο του ματς.

Στο 69' το Εκουαδόρ σε μια αντεπίθεση έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Πλάτα να πιάνει δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Φοφανά απομάκρυνε με υπερένταση τον κίνδυνο κρατώντας όρθια την Ακτή Ελεφαντοστού.

Οι Ιβοριανοί άρχισαν να πιέζουν περισσότερο και στο 90ο λεπτό ήρθε η λύτρωση με τον Αμάντ Ντιαλό να πιάνει υπέροχο πλασέ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του Γκαλίντεζ για το 1-0 υπέρ της Ακτής.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Ακτή Ελεφαντοστού να παίρνει μια πολύτιμη νίκη, που την φέρνει σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κονάν, Σινγκό, Ντουέ (89′ Κοσονού), Αγκμπαντού, Σ. Φοφανά (77′ Σανγκαρέ), Κεσιέ, Ντιομαντέ, Ουαχί (56′ Μπονί), Πεπέ (77′ Ουλαΐ), Τουρέ (56′ Ντιαλό).

Εκουαδόρ (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα (56′ Ανγκούλο), Βίτε, Φράνκο (62′ Πορόζο), Καϊσέδο, Γεμπόα (62′ Πρεσιάδο), Βαλένσια (77′ Ροντρίγκες), Πλάτα.

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