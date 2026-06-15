Έγραψε ιστορία ο Φαν Ντάικ με το γκολ απέναντι στην Ιαπωνία

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ άνοιξε το σκορ στον αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία και με το γκολ αυτό έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ των «οράνιε» στην ιστορία τους στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 2-2 απέναντι στην Ιαπωνία στο Ντάλας, στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026. Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και το πρώτο ήρθε από τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο 34χρονος αρχηγός της Ολλανδίας έγινε ο δεύτερος γηραιότερος που σκοράρει για την πατρίδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ βρίσκεται πίσω μόνο από τον Τζιοβάνι Φαν Μπρόνκχορστ, ο οποίος στα 35 του χρόνια είχε σκοράρει απέναντι στην Ουρουγουάη στον ημιτελικό του Μουντιάλ το 2010.

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