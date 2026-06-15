Τραγωδία στο Μιζούρι: Δώδεκα νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους

Το αεροπλάνο μετέφερε 11 άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους που σημειώθηκε στο Μπάτλερ του Μιζούρι, σύμφωνα την τροχαία αυτοκινητοδρόμων της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Με ανάρτησή της η αστυνομική υπηρεσία τόνισε ότι το δυστύχημα συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπάτλερ Μεμόριαλ.

«Αυτή τη στιγμή, οι αναφορές δείχνουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες (12 συνολικά) έχασαν τη ζωή τους», έγραψε η τροχαία σε ανάρτηση στο X. Το Μπάτλερ βρίσκεται περίπου 60 μίλια νότια του Κάνσας Σίτι του Μιζούρι.

Εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, δήλωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 11 άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Οι διασώστες έλαβαν κλήση ότι ένα αεροπλάνο είχε πέσει και είχε τυλιχθεί στις φλόγες γύρω στις 11:30 το πρωί (τοπική ώρα) της Κυριακής. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν άμεσα γνωστές.

Πηγή: newsbomb.gr