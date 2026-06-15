Έφτασε στο Λος Άντζελες η αποστολή της Εθνικής Ιράν

Η Εθνική ομάδα του Ιράν έφτασε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή (14/6).

Προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μετά από μια σύντομη πτήση από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου εγκατέλειψε νωρίτερα τη βάση της.

Το αεροσκάφος A320 προσγειώθηκε στον διάδρομο 25L στις 23:11 (ώρα Ελλάδας) στη δεύτερη απόπειρα προσγείωσης κάτω από ηλιόλουστο ουρανό στο αεροδρόμιο, το οποίο απέχει περίπου 15 λεπτά από το Σσάδιο του Λος Άντζελες που θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Ιράν εναντίον της Νέας Ζηλανδίας (16/06-04:00).

Η ομάδα αναμενόταν να κατευθυνθεί στο ξενοδοχείο τους, όπου υπήρχε ήδη αστυνομική παρουσία ασφαλείας. Τα πεζοδρόμια αποκλείονταν από την αστυνομία, η οποία επέκτεινε ακορντεόν ασφαλείας κατά μήκος τμημάτων της πρόσοψης του ξενοδοχείου.

Ο προπονητής Αμίρ Γκαλενόεϊ και ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι ​​έχουν προγραμματίσει να συμμετάσχουν σε συνέντευξη Τύπου στο στάδιο του Λος Άντζελες στις 01:45 (16/6)

Όπως είναι γνωστό το Ιράν μετέφερε τη βάση του για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 από ένα αθλητικό συγκρότημα στην Αριζόνα στο Μεξικό στα τέλη του περασμένου μήνα, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξήγαγαν κοινές επιθέσεις στο Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου.