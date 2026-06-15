Καθυστέρηση λόγω εγγράφων στο ταξίδι της Ουρουγουάης στις ΗΠΑ

Το ταξίδι της Ουρουγουάης από το Μεξικό στις ΗΠΑ για το ξεκίνημα της διαδρομής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθυστέρησε την Κυριακή λόγω σφάλματος σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνταν για την πτήση.

Η πτήση καθυστέρησε αρκετές ώρες επειδή τα έγγραφα που χρειαζόταν η FIFA για το ταξίδι δεν ήταν έτοιμα κατά τη στιγμή της απογείωσης.

Η Ουρουγουάη, η οποία έχει έδρα την Πλάγια ντελ Κάρμεν, είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Μαϊάμι για τον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας της στον 8ο όμιλο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6-01:00)

Η κατάσταση θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην ακύρωση της υποχρεωτικής συνέντευξης Τύπου που είχαν προγραμματίσει να δώσουν ο προπονητής Μαρσέλο Μπιέλσα και ο Χοσέ Μαρία Χιμένες.

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