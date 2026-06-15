Ολυμπιακός: Φουλάρει για Καντιού

Το σκληρό πόκερ του Ολυμπιακού με τη Λοριάν για τη μεταγραφή του Νοά Καντιού συνεχίζεται.

Αποφασισμένοι είναι στον Ολυμπιακό να τελειώσουν εντός της εβδομάδας με τη μεταγραφή του Νοά Καντιού, παρά τη σκληρή στάση που κρατά η Λοριάν. Ο 27χρονος χαφ έχει ξεκαθαρίσει στον γαλλικό σύλλογο ότι θέλει να αποχωρήσει και ζήτησε να διευκολύνει τις συζητήσεις με τους «ερυθρόλευκους».

Η Λοριάν όμως δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να κάνει εύκολη την υπόθεση και αυξάνει τις απαιτήσεις της, δυσκολεύοντας τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό.

Οι επαφές ωστόσο συνεχίζονται και στο λιμάνι θέλουν να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να φέρουν τη μεταγραφή στα δικά τους μέτρα και να την ολοκληρώσουν εντός της εβδομάδας. Αυτή τη στιγμή όλα παραμένουν ανοιχτά, αλλά σύμμαχος του Ολυμπιακού είναι ο Καντιού, ο οποίος θέλει να φύγει από τη γαλλική ομάδα.