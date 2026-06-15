Εκλογές ΙΣΑ: Νίκη Γιώργου Πατούλη αλλά χωρίς αυτοδυναμία – Όλα τα ποσοστά

Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλη παράταξη.

Πρώτος έκοψε και πάλι το νήμα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ) ο Γιώργος Πατούλης, αλλά αυτή τη φορά με μειωμένα ποσοστά και με δύο έδρες λιγότερες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκτά αυτοδυναμία και θα πρέπει να συνεργαστεί με άλλη παράταξη, προκειμένου να αναδειχθεί ξανά Πρόεδρος στον μεγαλύτερο Ιατρικό Σύλλογο της χώρας.

Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα από τις ψηφιακές κάλπες που «στήθηκαν» για τις εκλογές του ΙΣΑ, πρώτη σε ψήφους ήρθε η παράταξη του νυν Προέδρου Γιώργου Πατούλη «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.Κ.Ι-Ι.Σ.Α» με ποσοστό 41,11% και 7 έδρες.

Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία ο Γιώργος Πατούλης είχε λάβει ποσοστό 50,1% και 9 έδρες ενώ ήταν αυτοδύναμος κάτι που δεν επετεύχθη αυτή τη φορά. Να υπενθυμιστεί ότι το ΔΣ του ΙΣΑ μετρά 17 μέλη.

Πάντως για πρώτη φορά φέτος οι εκλογές διεξήχθησαν ψηφιακά μέσω του συστήματος ΖΕΥΣ γι΄ αυτό και αυξήθηκε σημαντικά η συμμετοχή των γιατρών. Συμμετείχαν 13.195 μέλη του ΙΣΑ, έναντι 8.157 που είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές.

Μ βάση την τελική καταμέτρηση των ψήφων που ολοκληρώθηκε αργά τη νύχτα της Κυριακής, τα ποσοστά και οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.Κ.Ι-Ι.Σ.Α : 41,11% (7 έδρες)

ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ – ΚΙΝ.Ι. : 13,2% (2 έδρες)

ΕΝΕΡΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ :10,3% (2 έδρες)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΗ.ΠΑ.Κ. : 9,84% (2 έδρες, συν 1 από τις τελευταίες εκλογές)

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ : 7,89% (1 έδρα)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ 7,11% (1 έδρα)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Α.Σ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ : 5,79% (1 έδρα)

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.): 4,74% (1 έδρα)

Πατούλης: Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης δήλωσε μετά τα αποτελέσματα:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η μεγάλη συμμετοχή των μελών στις πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές στην ιστορία του Συλλόγου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και ενότητας του ιατρικού κόσμου. Παράλληλα, ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους που με την ψήφο τους έδωσαν για άλλη μια φορά την μεγάλη πρωτιά στη ΔΗΚΙ .Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί αναγνώριση των αγώνων που δώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια για τους γιατρούς της Αθήνας, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη στήριξη των νέων συναδέλφων και για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα να αγωνιζόμαστε για όσα αξίζουν οι γιατροί και οι ασθενείς. Για να κάνουμε την Ελλάδα τη χώρα της υγείας και της ευεξίας. Με ενότητα, σχέδιο και συνέπεια προχωράμε μπροστά».

Πηγή: ethnos.gr