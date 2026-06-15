Ολυμπιακός: Δυνατά για Μπιανκόν η Άντερλεχτ

Γερά στο κόλπο της απόκτησης του Τζουλιάν Μπιανκόν φαίνεται να έχει μπει η Άντερλεχτ.

Τις προηγούμενες ημέρες η Λανς εμφανιζόταν να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, βλέποντάς τον ως μία λύση για να δώσει βάθος στην οπισθοφυλακή της.

Παρά ταύτα η γαλλική ομάδα δεν “παίζει” μόνη της για τον Μπιανκόν καθώς δυνατά στη μάχη της απόκτησής του φαίνεται να έχει μπει και η Άντερλεχτ.

Οι Βέλγοι μάλιστα εμφανίζονται να δίνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον Γάλλο στόπερ κι αυτό τους καθιστά φαβορί για να τον κάνουν δικό τους. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει κάθε πρόταση για την πώληση του 26χρονου στόπερ, αφού υπάρχει η πρόθεση για… ανανέωση στο κέντρο της άμυνας.