«Ανανεώνει με την Μπαχτσεσεχίρ ο Τρέβιον Ουίλιαμς»

Σύμφωνα με το Eurohoops ο Τρέβιον Ουίλιαμς είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας του με την Μπαχτσεσεχίρ.

Η Μπαχτσεσεχίρ ανακοίνωσε επίσημα τη συνεργασία της με τον Σέρβο προπονητή Αλεξάνταρ Τζόρτζεβιτς πριν από λίγες ημέρες και πλέον η τουρκική ομάδα έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα η τουρκική ομάδα σύμφωνα με το Eurohoops βρίσκεται κοντά σε ανανέωση συμφωνίας με τον Τρέβιον Ουίλιαμς, ο οποίος είναι ο πρώτος που θα επεκτείνει το συμβόλαιο του με τον σύλλογο.

Ο 25χρονος σέντερ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε για την Άλμπα Βερολίνου και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και θα συνεχίσει τη συνεργασία του με την Μπαχτσεσεχίρ.

Στο Eurocup, είχε μέσο όρο 11,1 πόντους και 8,6 ριμπάουντ σε 21 αγώνες, ενώ στην Τουρκική Super League είχε 10,9 πόντους και 9 ριμπάουντ σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.