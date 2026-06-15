Mundo Deportivo: «Η Μπράγκα ενδιαφέρεται για τον Μαρμόλ»

Αυξάνονται οι μνηστήρες για τον Μίκα Μαρμόλ, τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός.

Την ολοκλήρωση των πλέι οφ ανόδου στην Ισπανία περιμένει ο Ολυμπιακός για να λάβει την απάντηση του Μίκα Μαρμόλ στην πρόταση που του έχει καταθέσει, αλλά για τον 24χρονο στόπερ της Λας Πάλμας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Δυναμικά κινείται για τον Μαρμόλ και η Φέγενορντ, ενώ από την Ισπανια έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του η Θέλτα, η Εσπανιόλ και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια που επέστρεψε στη La Liga.

Σε αυτές, ήρθε να προστεθεί και η Μπράγκα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo». Οπως αναφέρεται, παρά τους πολλούς μνηστήρες, τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα για το μέλλον του Μαρμόλ, ο οποίος αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο μέλος της άμυνας της Λας Πάλμας.

