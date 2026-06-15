Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

Νέο γύρο καταθέσεων, ξεκινούν από σήμερα (15.06.2026) οι αρχές για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που προφυλακίστηκε για το έγκλημα, συνεχίζει και επιμένει στην αθωότητά του. Οι αρχές αναμένεται να περάσουν από «κόσκινο» τον φίλο του και γείτονα, ο οποίος ενημερώθηκε πρώτος για τα όσα έγιναν στο σπίτι τους, στον Λόγγο Αιγιαλείας.

Ο 65χρονος Ιταλός, φερόμενος δράστης της στυγερής δολοφονίας στο Αίγιο, ισχυρίστηκε πως όταν βρήκε νεκρά τα δύο θύματα, ειδοποίησε τον φίλο του, τρομοκρατημένος. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώθηκε και από τις τηλεφωνικές κλήσεις του.

Παραμένει άγνωστο όμως το πότε ξύπνησε, βρίσκοντας νεκρούς την 56χρονη και τον γιο της, καθώς άλλαξε την ώρα στην κατάθεσή του, τουλάχιστον 2 φορές. Οι αρχές υποψιάζονται πως παρουσίασε ψεύτικη ώρα στον φίλο του, για να καλύψει τα ίχνη του και να προλάβει να καθαρίσει τον χώρο του εγκλήματος από στοιχεία που μπορεί να τον επιβαρύνουν.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε στο MEGA πως βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος.

Άλλωστε, ο φερόμενος ως δράστης είχε τουλάχιστον 6 ώρες να καθαρίσει το σπίτι, καθώς τα θύματα ξεψύχησαν πολύ νωρίς το πρωί της Τρίτης (09.06.2026) ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τις σορούς κατά τις 12:00 το μεσημέρι.

Πηγή: newsbomb.gr