Νίκη Βόλου: Παραμένουν στη Νέα Ιωνία Πλέγας, Τσέλιος

Οι Κωνσταντίνος Πλέγας και Θεμιστοκλής Τσέλιος ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τη Νίκη Βόλου και για τη νέα σεζόν, με στόχο την άνοδο.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Πλέγα στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο 29χρονος μέσος ήρθε στον Βόλο, για λογαριασμό της Νίκης, τον περασμένο Ιανουάριο, κατέγραψε συνολικά έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα και έδειξε, σε αυτό το ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, τις ποδοσφαιρικές του αρετές, αλλά και τα ηγετικά του χαρακτηριστικά.

Σε δήλωσή του στο nikivoloufc.gr, σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του ανέφερε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεχίσω να φοράω την φανέλα της Νίκης Βόλου και τη νέα σεζόν. Όλοι μαζί, διοίκηση, κόσμος και ποδοσφαιριστές, θα παλέψουμε προκειμένου να εκπληρώσουμε όλους τους αγωνιστικούς μας στόχους. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όλων σας. Ανυπομονώ για την έναρξη της νέας σεζόν».

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του τερματοφύλακα Θεμιστοκλή Τσέλιου στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

O Θέμης θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο, φορώντας τα γάντια για 3η συνεχόμενη σεζόν.

Εντάχθηκε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και από τότε μέχρι σήμερα έχει 31 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία μας σε 14 αγώνες. Την περσινή περίοδο μέτρησε 9 συμμετοχές σε κύπελλο και πρωτάθλημα.

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Θεμιστοκλής Τσέλιος ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανεώνω την παρουσία μου στη Νίκη Βόλου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον κόσμο για την εμπιστοσύνη τους όλο αυτό το διάστημα, κατά το οποίο έδωσα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% για τη φανέλα. Φέτος, με τη διοίκηση να μας παρέχει όλα τα εχέγγυα, ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος να πάμε τη Νίκη Βόλου εκεί που αξίζει, στην Α’ Εθνική. Όλοι μαζί, διοίκηση, παίκτες και κόσμος, πάμε να ζήσουμε μια σπουδαία χρονιά».