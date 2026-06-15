Σε νυχτερινό κέντρο γιόρτασαν την κατάκτηση του CL τα κορίτσια του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης στο πόλο γυναικών και οι αθλήτριες της ομάδας γιόρτασαν την επιτυχία τους με μια βραδιά γεμάτη κέφι και πανηγυρισμούς.

Μετά την κατάκτηση του Champions League στη Μάλτα, οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στην Ελλάδα και βρέθηκαν σε γνωστό νυχτερινό στέκι στο Φάληρο, όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης, προκειμένου να γιορτάσουν την τέταρτη ευρωπαϊκή διάκριση στην ιστορία του τμήματος.

Το συγκρότημα του Γιώργου Ντόσκα έφτασε στην κορυφή έπειτα από έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στη Φερεντσβάρος. Η αναμέτρηση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 17-14 και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο. Η επιστροφή της αποστολής συνοδεύτηκε από έντονα συναισθήματα, χαμόγελα και στιγμές αποθέωσης για τις παίκτριες που επανέφεραν τον σύλλογο στην κορυφή της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης.

Στους εορτασμούς συμμετείχαν τόσο ο προπονητής της ομάδας όσο και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι αθλήτριες θα λάβουν πριμ 100.000 ευρώ, προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ως αναγνώριση της σπουδαίας επιτυχίας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η βραδιά κύλησε σε πανηγυρικό κλίμα, με τις νέες πρωταθλήτριες Ευρώπης να απολαμβάνουν τους καρπούς μιας απαιτητικής χρονιάς που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος χώρος διασκέδασης φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε γούρι για την ομάδα, καθώς εκεί είχαν γιορτάσει και την ευρωπαϊκή τους επιτυχία το 2022, μετά την κατάκτηση της LEN Champions League, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη παράδοση γύρω από τις μεγάλες τους διακρίσεις.

























































