«Εξετάζει την περίπτωση του Ντέρεκ Ουίλις η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα η Παρτίζαν εξετάζει την περίπτωση του Ντέρεκ Ουίλις για να ενισχύσει την front-line γραμμή της.

Η Παρτίζαν μπήκε ήδη σε περίοδο διακοπών και στον σύλλογο έχουν ξεκινήσει ήδη διαδικασίες για τον σχεδιασμό του ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ντουέιν Ουάσινγκτον και Νικ Καλάθης αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα, ενώ αβέβαιο είναι το μέλλον του Ντίλαν Οσετκόφσκι. Σύμφωνα με το Mozzart Sport , η Παρτιζάν έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Ντέρεκ Ουίλις, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Οσετκόφσκι.

Ο Ουίλις έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague με την Αναντολού Εφές πριν ενταχθεί στην Παρί το 2025. Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, είχε μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,9 ριμπάουντ σε περίπου 16 λεπτά ανά αγώνα.