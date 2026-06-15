Στην Θεσσαλονίκη ο Καλάθης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ

Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Νικ Καλάθης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Νικ Καλάθης ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν και πλέον είναι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Έλληνας γκαρντ τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και πλέον μετράει αντίστροφα για τη μετακόμισή του στον ΠΑΟΚ, έχοντας συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία εδώ και αρκετό διάστημα και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικασίες ώστε να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο πολύπειρος άσος επιστρέφει στο Ελληνικό πρωτάθλημα μετά το 2020, όταν ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον Παναθηναϊκό πριν μετακομίσει στην Ισπανία για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα.