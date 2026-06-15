Άρης Betsson: Ανεβαίνει ο αριθμός των διαρκείας, η απάντηση για τη Euroleague

Τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη Betsson για τη νέα σεζόν αναμένεται να αυξηθούν κατά 1.000 για να φτάσουν τα 4.000, ενώ από σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία των ανανεώσεων.

Στο θέμα των διαρκείας στάθηκαν στη συνέντευξη Τύπου οι Αγαπητός Διακογιάννης και Βύρων Αντωνιάδης, οι οποίοι απάντησαν και στο ερώτημα για τον στόχο να μπει η ομάδα στη Euroleague.

Για τα διαρκείας ο κ. Αντωνιάδης σημείωσε: «Ανακαινίσαμε τους χώρους υγιεινής, αναβαθμίσαμε τα αποδυτήρια της ομάδας και τα γραφεία των προπονητών. Κεντρικός πυλώνας μας είναι η ανανεωμένη μας εφαρμογή για τη διευκόλυνση του φίλαθλου κοινού. Συνεργαζόμαστε με εταιρίες μάρκετινγκ για την καλύτερη εμπειρία του κοινού. Για τα εισιτήρια διαρκείας, βγαίνουν σήμερα στις 19:14 και έως τις 25 Ιουνίου μπορούν να γίνουν οι ανανεώσεις. Έως 26 Ιουνίου θα γίνονται οι αλλαγές θέσεων και από 1 Ιουλίου βγαίνουν τα εισιτήρια για όλους με στόχο να φτάσουμε τα 4.000 διαρκείας». Για τη Euroleague ο κ. Διακογιάννης είπε: «Ο στόχος είναι να παίξει ο Άρης στο κορυφαίο επίπεδο. Γίνονται ζυμώσεις με την οικογένεια της Euroleague, στην οποία είμαστε πολλά χρόνια. Δίνουμε συγχαρητήρια για την αναβάθμιση του Eurocup. Η ομάδα χτίζεται με τέτοιο τρόπο, με κοινό όραμα, ώστε τα επόμενα χρόνια να φτάσει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο».

Διακογιάννης: «Αυτά που ακούσαμε στη συζήτηση της Euroleague, είναι ότι θέλει να αγκαλιάσει και άλλες ομάδες. Θέλουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή και η έλευση του Σπανούλη είναι μια συγκεκριμένη δήλωση».