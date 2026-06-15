Ζήσης: «Δεν είναι τίποτα αδύνατο - Στόχος μας να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης»

Ο General Manager του Άρη Νίκος Ζήσης σε δηλώσεις του στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη τόνισε πως τίποτα δεν είναι αδύνατο αν προσπαθείς και πιστεύεις αυτό που κάνεις, ενώ σημείωσε ότι οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να αγωνιστούν στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα. Δεν σας κρύβω ότι η ιδέα για να έρθει εδώ ο Βασίλης, γεννήθηκε τη μέρα που διέκοψε τη συνεργασία του με τη Μονακό. Δεν είναι τίποτα αδύνατο αν προσπαθείς και πιστεύεις αυτό που κάνεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρντ Σιάο που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να έρθει ο Βασίλης εδώ, αλλά και για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου. Ο κόσμος έδειξε αγάπη, δίψα και προσμονή. Ο Βασίλης φέρνει τη δική του νοοτροπία, το πάθος και τη φιλοσοφία του. Είμαι σίγουρος ότι με τον τρόπο που αντιμετωπίζιε κάθε πρόκληση και ο πρώτος μας στόχος είναι να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης»