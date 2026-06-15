Σπανούλης για Ζήση: «Μιλούσαμε για παίκτες πριν συμφωνήσουμε – Τον ξενύχτησα, συγνώμη από τη γυναίκα του!»

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε και στον τρόπο προσέγγισης του Νίκου Ζήση, ενώ αναφέρθηκε και στην στιγμή που κατάλαβε ότι θα είναι προπονητής του Άρη.

Στις σχετικές δηλώσεις του ανέφερε: «Με τον Νίκο συζητάμε πάντα. Μετά τη Μονακό αρχίσαμε στα όρια της… πλάκας. Δεν είχα το μυαλό μου που θα είμαι, σκεφτόμουν την οικογένειά μου. Ο Νίκος άρχισε να το συζητάει πιο έντονα, αλλά ποτέ δεν με πίεσε, ούτε να νιώσω άβολα. Μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις και πρέπει να είμαστε ευθείς. Όταν μίλησα με την ιδιοκτησία κατάλαβα ότι γίνεται κάτι πολύ σοβαρά. Με ιντριγκάρουν τα δύσκολα. Δε φοβάμαι ούτε να αποτύχω, έχω κίνητρο, να πετύχουμε τους στόχους μας.

Μου ανέλυαν το πλάνο. Χωρίς να έχουμε συμφωνήσει αρχίσαμε να μιλάμε για παίκτες. Μέχρι τις 5 το πρωί μιλούσαμε, ζητάω συγνώμη και από τη… γυναίκα του! Είναι κάτι ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω τεράστια εμπιστοσύνη και στην ιδιοκτησία, που είναι φρέσκια, με διάθεση, με μεράκι. Μπορεί να κάνει και λάθη, όλοι κάνουμε. Το θέμα είναι τα αναγνωρίζουμε και να τα διορθώνουμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Παντού υπάρχουν δυσκολίες και πρέπει να βγεις νικητής».