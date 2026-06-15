Συνέδριο Future Skills Sphere στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Στις 16 & 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.

Συμπληρώνοντας 70 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, την τεχνολογία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, το Ίδρυμα Ευγενίδου εγκαινιάζει μια νέα εποχή με το νέο του Ινστιτούτο Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, διοργανώνοντας διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στο μέλλον των δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.



Το διεθνές συνέδριο Future Skills Sphere φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης όσων διαμορφώνουν το μέλλον των δεξιοτήτων, συνδέοντας τη στρατηγική σκέψη με την εφαρμογή στην πράξη και φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δύο ημέρες που θα αλλάξουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις δεξιότητες, την εργασία και τη μάθηση στην Ελλάδα.

Το νέο Ινστιτούτο του Ιδρύματος Ευγενίδου διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο που συνδέει όσους διαμορφώνουν το μέλλον των δεξιοτήτων — από τη χάραξη στρατηγικής έως την εφαρμογή στην πράξη.

Από τη στρατηγική στην πράξη.

Από την πρόβλεψη στην προετοιμασία.

Από το πρόβλημα στη λύση.

Το Future Skills Sphere είναι το σημείο συνάντησης όπου:

- Διεθνείς οργανισμοί μοιράζονται στρατηγικές που λειτουργούν στην πράξη

- CEOs αποκαλύπτουν τι πραγματικά χρειάζεται η αγορά εργασίας

- Ακαδημαϊκοί μετατρέπουν την έρευνα σε εφαρμόσιμες λύσεις

- Εκπαιδευτικοί αποκτούν εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα

Επιβεβαιωμένοι Ομιλητές

- El Iza Mohamedou, Head of OECD Centre for Skills

- Achim Schmillen, Lead Economist and Program Leader for Human Development, World Bank

- Dr. Sara Ratner, Head of AI in Education (AIEOU), Oxford University

- Anastasia Pouliou, Expert in Qualifications and Credentials, Cedefop

- Athanasios Thanopoulos, Deputy Director-General, EUROSTAT

- Claudia Pompa, Programme Specialist Section of Youth, Literacy and Skills Development, Division for Policies and Lifelong Learning Systems, UNESCO

Συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών θεσμών, βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το συνέδριο περιλαμβάνει keynote ομιλίες, θεματικά πάνελ και διαδραστικές συνεδρίες με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών και εγχώριων φορέων.

Θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

- Το μέλλον των δεξιοτήτων και της εργασίας

- Τεχνητή Νοημοσύνη και εκπαίδευση

- Microcredentials και διά βίου μάθηση

- Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

- Μαθητεία και τεχνική εκπαίδευση.

MASTERCLASSES

Παράλληλα, προσφέρονται τα παρακάτω εξειδικευμένα masterclasses με πρακτική εξάσκηση σε τεχνολογίες αιχμής για τα οποία θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Ινστιτούτου του Ιδρύματος Ευγενίδου.