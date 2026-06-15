ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» και τη νέα σεζόν η Γκονσάλβες Ροντρίγκες

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, διατηρώντας στο ρόστερ της τη Μπρούνα Γκονσάλβες Ροντρίγκες.

Η 32χρονη Βραζιλιάνα δεξιά ίντερ, η οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΠ Πανόραμα, θα παραμείνει στην Ένωση και τη νέα χρονιά.

Η έμπειρη αθλήτρια είχε σημαντική συμβολή στην πορεία των «κιτρινόμαυρων» την περασμένη σεζόν, βοηθώντας την ομάδα να φτάσει έως τους τελικούς του πρωταθλήματος και στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παράλληλα, η Γκονσάλβες Ροντρίγκες αποτελεί την πέμπτη παίκτρια που ανανεώνει τη συνεργασία της με την ΑΕΚ ενόψει της νέας περιόδου. Είχαν προηγηθεί οι ανανεώσεις των Αντρέζα Παϊζίνιο, Εντουάρντα Μπαβαρέσκο, Μονίκ Ενρίκε και Κριστιάνα Γκόμεζ Ντα Σίλβα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Μπρούνα Γκονσάλβες Ροντρίγκες. Η 32χρονη αθλήτρια θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Γυναικών του Συλλόγου.

Η Βραζιλιάνα δεξία ίντερ ήρθε την περσινή χρονιά στην ομάδα μας και συνέβαλε τα μέγιστα για την πορεία των “κιτρινόμαυρων” μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος!

Η Μπρούνα δήλωσε στο aek.gr: “Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Από το ξεκίνημα εδώ, ένιωσα το καλό κλίμα της ομάδας. Πέρσι είχαμε όμορφες στιγμές, αλλά πιστεύω πως φέτος θα έχουμε ακόμα υψηλότερους στόχους και πως θα είναι μία χρονιά με μεγάλες δυνατότητες. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, πάμε ακόμα πιο δυνατά”.

Μπρούνα, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!»