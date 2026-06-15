Μαρίνο Πούσιτς: Σχολή... Άρνε Σλοτ και επιθετικό ποδόσφαιρο

Ποια είναι η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Μαρίνο Πούσιτς και τι δείχνει η διαδρομή του μέχρι σήμερα; Το SDNA παρουσιάζει το προφίλ του 54χρονου τεχνικού και εκ των υποψηφίων για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της εποχής Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ έχει αρχίσει και παράλληλα τρέχει η διαδικασία επιλογής του προπονητή που θα κληθεί να οδηγήσει τον Δικέφαλο του Βορρά στη νέα του εποχή.

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του κλαμπ είναι εκείνο του Μαρίνο Πούσιτς.

Ο 54χρονος τεχνικός έμεινε ελεύθερος πριν από λίγα 24ωρα από την Αλ Τζαζίρα και αποτελεί μια ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ελεύθερων προπονητών που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Γεννημένος στο Μόσταρ της Βοσνίας, αλλά μεγαλωμένος στην Ολλανδία, κουβαλά έντονα στοιχεία της ολλανδικής ποδοσφαιρικής σχολής και διαθέτει ένα βιογραφικό που μόνο απαρατήρητο δεν περνά.

Ξεκίνησε ως βοηθός προπονητή σε Ίντερ Μπακού, Μπρέντα και Τβέντε, ενώ αργότερα ακολούθησε μια διαδρομή που τον έφερε δίπλα σε έναν από τους πλέον περιζήτητους προπονητές της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η συνύπαρξη με τον Άρνε Σλοτ

Η μεγαλύτερη «σφραγίδα» στο βιογραφικό του Πούσιτς είναι πως θεωρείται άνθρωπος του Ολλανδού κόουτς, Άρνε Σλοτ.

Αποτέλεσε τον στενότερο συνεργάτη του μέχρι πρότινος τεχνικού της Λίβερπουλ, κατά τη συνύπαρξή τους σε Άλκμααρ και Φέγενορντ.

Η κοινή τους πορεία κράτησε συνολικά πέντε χρόνια και αποτέλεσε ουσιαστικά το μεγάλο...σχολείο του Πούσιτς πριν αποφασίσει να ακολουθήσει τη δική του διαδρομή ως πρώτος προπονητής.

Το μεγάλο βήμα ήρθε τον Οκτώβριο του 2023 όταν ανέλαβε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Σε διάστημα περίπου 18 μηνών κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ουκρανίας, ενώ παράλληλα κέρδισε θετικά σχόλια για τον τρόπο παιχνιδιού που επιχείρησε να περάσει στην ομάδα.

Το προπονητικό προφίλ

Η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία βρίσκεται αρκετά κοντά στις αρχές της ολλανδικής σχολής. Το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-3-3 με ξεκάθαρο επιθετικό προσανατολισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν προσαρμόζεται στις συνθήκες ενός αγώνα χρησιμοποιώντας και παραλλαγές του 4-1-4-1.

Οι ομάδες του επιδιώκουν την κατοχή της μπάλας, την ανάπτυξη από χαμηλά, την πίεση ψηλά στο γήπεδο και τη δημιουργία συνθηκών κυριαρχίας απέναντι στον αντίπαλο.

Τέλος, πιστώνεται τη διαχείριση και την εξέλιξη αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών, στοιχείο που αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά από συλλόγους που θέλουν να συνδυάζουν πρωταθλητισμό και ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων.